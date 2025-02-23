В Беларуси ввели важное изменение для водителей 23.02.2025, 14:55

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Она касается техосмотра.

Правительство ввело изменение по выдаче разрешения на допуск транспорта к участию в дорожном движении, сообщают Минтранс и Белтехосмотр. Эту услугу теперь можно получать в электронном виде, то есть удаленно.

«Административные процедуры по выдаче и получению разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении включены в перечень административных процедур, заявления заинтересованных лиц по которым подаются в электронной форме через единый портал электронных услуг», — сообщает ведомство.

Но есть исключения — этой электронной услугой не смогут воспользоваться владельцы колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним.

Это новшество предусмотрено постановлением правительства от 13 февраля 2025 г. № 88 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 апреля 2024 года № 322».

Напомним, ранее в «Белтехосмотре» рассказали, что 630 водителей получили разрешение к участию в дорожном движении в электронной форме — без посещения диагностической станции. Напомним, с ноября прошлого года в Беларуси некоторым физлицам и юрлицам могут в онлайн-режиме ставить отметку о пройденном техосмотре.

Этим новшеством разрешили воспользоваться владельцам транспорта, который был произведен меньше двух лет назад. Дело в том, что таким автомобилистам не нужно проходить техосмотр, достаточно только поставить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Если раньше для этого все равно требовалось ехать на диагностическую станцию, то сейчас есть возможность сделать это онлайн. Исключение — колесные тракторы, прицепы, полуприцепы к ним.

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