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ВСУ уничтожили артиллерию россиян на ключевом направлении

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  • 23.02.2025, 15:15
  • 4,590
ВСУ уничтожили артиллерию россиян на ключевом направлении

Гаубицы врага вывели из строя необычным способом.

Беспилотники ВСУ нанесли удар по вражеской артиллерии на одном из ключевых направлений. Они уничтожили четыре российские гаубицы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем «Феникс» успешно уничтожило вражескую артиллерию на одном из ключевых направлений.

Операторы БПЛА обнаружили и поразили две пушки-гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, нанеся значительный ущерб технике противника.

Процесс уничтожения происходил путем прожигания дыр в стволах пушек с помощью специализированных дронов.

Поврежденные таким образом стволы делают невозможным дальнейшее использование техники без замены детали, которая является очень дефицитной на фоне боевых действий.

Этот эффективный метод позволяет значительно уменьшить боевую способность российской артиллерии, ослабляя ее огневую мощь на фронте.

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