ЕС начал искать способ изъятия российских активов в пользу Украины 23.02.2025, 15:38

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Конкретная сумма будет зависеть от одного обстоятельства.

Евросоюз вернулся к теме конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, сообщают источники Bloomberg, знакомые с ходом переговоров. Новый виток обсуждений начался на фоне риска сокращения поддержки Киева со стороны США. Так, европейские чиновники предложили использовать заблокированные активы Центробанка России как залог в рамках работы будущей Международной комиссии по претензиям. После окончания войны она должна определить размер компенсации Украине. По словам собеседников агентства, идея в том, что активы ЦБ могут изъять, если Россия откажется возмещать причиненный ущерб. Конкретная сумма не называется. Источники отмечают, что она будет зависеть от обязательств России по выплате компенсации, установленных в рамках потенциального мирного соглашения.

Ранее стало известно, что Кремль может согласиться отдать замороженные на Западе государственные активы на восстановление Украины по окончании войны. При этом источники Reuters утверждали, что в Москве настаивают на отправке $100 млрд оккупированным территориям и $200 млрд — Киеву. Всего страны ЕС, «Большой семерки» (G7) и Австралия заморозили $300 млрд ЦБ РФ в виде ценных бумаг и наличных. Отдельно заблокированы еще $58 млрд активов российских миллиардеров, в частности недвижимость, яхты и самолеты.

Продолжавшиеся несколько лет дискуссии о конфискации госденег РФ для передачи Украине закончились ничем: против выступили Германия, Франция, а также Европейский ЦБ, отметивший, что такое изъятие создало бы угрозу для евро как мировой валюты. При этом США и ЕС договорились выделить Украине кредит на сумму $50 млрд за счет прибыли от российских активов, которая составляет около 3–5 млрд евро в год.

Переговоры о формировании Международной комиссии по претензиям начнутся 24 марта. «Без компенсации не может быть и правосудия. Россия должна ответить за свою агрессию — и она должна заплатить», — подчеркивала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, анонсируя создание органа.

В последние дни президент США Дональд Трамп резко выступил против президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «диктатором без выборов» и обвинив в затянувшейся войне. На этом фоне Зеленский призвал европейских лидеров усилить поддержку Украины. 21 февраля он позвонил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, премьер-министрам Швеции, Словении и Хорватии — Ульфу Кристерссону, Роберту Голобу и Андрею Пленковичу, а также президентам Чехии и Польши — Петру Павлу и Анджею Дуде. А на следующий день связался с лидерами Великобритании, Нидерландов, Албании, Люксембурга и Греции.

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