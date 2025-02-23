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Как выглядят самые дорогие коттеджи в Беларуси?

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  • 23.02.2025, 15:55
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Как выглядят самые дорогие коттеджи в Беларуси?

На первом месте — особняк в Минском районе.

Коттедж с участком земли продают в деревне Сасновое Смолевичского района недалеко от Минска почти за 4 миллиона долларов, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на портал недвижимости Realt.

Кроме основного дома, в комплекс входит домик для гостей и летняя кухня с сауной.

В доме — 5 спален, банкетный зал, кинотеатр, спа-зона. Мебель и техника, находящиеся в доме, включены в заявленную цену. На территории дома есть даже фонтан. Материалы для строительства привозили из Италии, Испании, Германии, Бельгии и даже Ирана. Дом был выставлен на продажу еще осенью, но покупатель пока не нашелся.

Какое-то время это был самый дорогой дом, из выставленных на продажу в Беларуси. Но сейчас он лишь третий в топе.

Второе место занимает коттедж в районе "Дрозды". Он стоит ровно 4 млн долларов.

А на первом месте — особняк в Минском районе. Авторы объявления говорят, что отделка выполнена в стиле барокко.

Этот дом стоит почти 5 млн долларов.

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