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Сибига: Зеленский ставит задачу завершить войну в 2025 году

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  • 23.02.2025, 15:58
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Сибига: Зеленский ставит задачу завершить войну в 2025 году
Андрей Сибига
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Глава МИД Украины оценил шансы на справедливый мир.

Президент Украины Владимир Зеленский ставит задачу достичь справедливого мира в полномасштабной войне в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрею Сибигу во время Форума «Украина. Год 2025».

Как отметил Сибига, Украина имеет шанс завершить войну в текущем году.

«Шанс в этот сложный турбулентный период. Мы говорим партнерам, что сегодня время пристегнуть дипломатические ремни безопасности. Мы не должны поддаваться эмоциям. Я должен сказать о нашей максимальной мобилизации дипломатической службы, направленной на достижение справедливого мира и окончания этой войны в этом году, как ставит задачу президент Украины», - заявил министр.

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