Сибига: Зеленский ставит задачу завершить войну в 2025 году

Сибига: Зеленский ставит задачу завершить войну в 2025 году7
- 23.02.2025, 15:58
- 1,650
Глава МИД Украины оценил шансы на справедливый мир.
Президент Украины Владимир Зеленский ставит задачу достичь справедливого мира в полномасштабной войне в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрею Сибигу во время Форума «Украина. Год 2025».
Как отметил Сибига, Украина имеет шанс завершить войну в текущем году.
«Шанс в этот сложный турбулентный период. Мы говорим партнерам, что сегодня время пристегнуть дипломатические ремни безопасности. Мы не должны поддаваться эмоциям. Я должен сказать о нашей максимальной мобилизации дипломатической службы, направленной на достижение справедливого мира и окончания этой войны в этом году, как ставит задачу президент Украины», - заявил министр.