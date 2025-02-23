Сибига: Зеленский ставит задачу завершить войну в 2025 году 7 23.02.2025, 15:58

1,650

Андрей Сибига

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Глава МИД Украины оценил шансы на справедливый мир.

Президент Украины Владимир Зеленский ставит задачу достичь справедливого мира в полномасштабной войне в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрею Сибигу во время Форума «Украина. Год 2025».

Как отметил Сибига, Украина имеет шанс завершить войну в текущем году.

«Шанс в этот сложный турбулентный период. Мы говорим партнерам, что сегодня время пристегнуть дипломатические ремни безопасности. Мы не должны поддаваться эмоциям. Я должен сказать о нашей максимальной мобилизации дипломатической службы, направленной на достижение справедливого мира и окончания этой войны в этом году, как ставит задачу президент Украины», - заявил министр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com