В ГАИ назвали самый коварный для водителей алкоголь

В ГАИ назвали самый коварный для водителей алкоголь2
- 23.02.2025, 16:05
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Запах не уходит часами.
Веселый вечер и еще более «веселое» утро, кажется, знакомы многим, но все становится куда печальнее, если вам нужно в это время садиться за руль, пишет «Точка».
Конечно, можно многое предпринять, чтобы избавиться от запаха перегара, однако есть напитки, которые очень коварно поступают с водителем.
Ни кофе, ни жвачка не помогут в этом случае, ведь опытный инспектор за километр учует похмельного автолюбителя.
Инспектор ДПС рассказал, какой вид алкоголя может сыграть злую шутку с водителем утром.
Если говорить простым языком, то стоит при употреблении спиртных напитков, особенно если вам на следующий день надо будет садиться за руль, помнить элементарное правило: чем выше градус, тем медленнее выветривается запах.
Подвох откуда не ждали
Это касается коньяков, виски, водки и многих видов алкоголя, однако есть другой «непримечательный парень», который поступает с водителями очень коварно. Речь идет о нефильтрованном пиве.
Дело в том, что этот «пшеничный смузи» обладает сильным запахом, который сохраняется дольше крепких напитков.
Уже один стакан может «подставить» водителя утром, а если выпито два и более литра, то стоит повременить с поездкой на автомобиле.
Даже при хорошем самочувствии запах алкоголя останется, а это уже повод для инспектора попросить «подышать в трубочку». А в отдельных случаях потребуется и вовсе пройти освидетельствование.
Выход есть всегда
Однако врачи называют способ, который поможет заранее предупредить неприятную ситуацию. И это еда.
Важно помнить, что закуска замедляет процесс опьянения. Но запах может сохраняться дольше. Ведь этиловый спирт усваивается медленнее, а значит, его следы остаются в организме долгое время.
Серьезное влияние на метаболизм человека оказывают также вес и возраст: худые и пожилые люди могут дольше ощущать последствия употребления спиртного.
В любом случае лучше не пить алкоголь вечером, если планируете садиться за руль утром.