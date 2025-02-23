В ГАИ назвали самый коварный для водителей алкоголь 2 23.02.2025, 16:05

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Запах не уходит часами.

Веселый вечер и еще более «веселое» утро, кажется, знакомы многим, но все становится куда печальнее, если вам нужно в это время садиться за руль, пишет «Точка».

Конечно, можно многое предпринять, чтобы избавиться от запаха перегара, однако есть напитки, которые очень коварно поступают с водителем.

Ни кофе, ни жвачка не помогут в этом случае, ведь опытный инспектор за километр учует похмельного автолюбителя.

Инспектор ДПС рассказал, какой вид алкоголя может сыграть злую шутку с водителем утром.

Если говорить простым языком, то стоит при употреблении спиртных напитков, особенно если вам на следующий день надо будет садиться за руль, помнить элементарное правило: чем выше градус, тем медленнее выветривается запах.

Подвох откуда не ждали

Это касается коньяков, виски, водки и многих видов алкоголя, однако есть другой «непримечательный парень», который поступает с водителями очень коварно. Речь идет о нефильтрованном пиве.

Дело в том, что этот «пшеничный смузи» обладает сильным запахом, который сохраняется дольше крепких напитков.

Уже один стакан может «подставить» водителя утром, а если выпито два и более литра, то стоит повременить с поездкой на автомобиле.

Даже при хорошем самочувствии запах алкоголя останется, а это уже повод для инспектора попросить «подышать в трубочку». А в отдельных случаях потребуется и вовсе пройти освидетельствование.

Выход есть всегда

Однако врачи называют способ, который поможет заранее предупредить неприятную ситуацию. И это еда.

Важно помнить, что закуска замедляет процесс опьянения. Но запах может сохраняться дольше. Ведь этиловый спирт усваивается медленнее, а значит, его следы остаются в организме долгое время.

Серьезное влияние на метаболизм человека оказывают также вес и возраст: худые и пожилые люди могут дольше ощущать последствия употребления спиртного.

В любом случае лучше не пить алкоголь вечером, если планируете садиться за руль утром.

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