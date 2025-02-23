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«Россия, ты когда узнаешь...»

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 23.02.2025, 16:18
  • 2,764
«Россия, ты когда узнаешь...»

Военкоры открыто заговорили о запредельных масштабах потерь российской армии.

«У нас пехота стачивается. Людей закопали уже неимоверное количество! Россия, ты когда узнаешь - ты охр**еешь!»

Военкоры открыто заговорили о запредельных масштабах потерь российской армии.

Даже Z-патриоты стали понимать, что человеческие ресурсы не бесконечны, и однажды солдаты могут закончиться.

При этом никто из них по-прежнему не может объяснить, за что погибло такое большое количество людей.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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