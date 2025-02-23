«Россия, ты когда узнаешь...»5
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 23.02.2025, 16:18
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Военкоры открыто заговорили о запредельных масштабах потерь российской армии.
«У нас пехота стачивается. Людей закопали уже неимоверное количество! Россия, ты когда узнаешь - ты охр**еешь!»
Военкоры открыто заговорили о запредельных масштабах потерь российской армии.
Даже Z-патриоты стали понимать, что человеческие ресурсы не бесконечны, и однажды солдаты могут закончиться.
При этом никто из них по-прежнему не может объяснить, за что погибло такое большое количество людей.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»