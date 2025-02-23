Сейм Польши принял проект закона, который касается белорусов

Сейм Польши принял проект закона, который касается белорусов1
- 23.02.2025, 16:28
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Эксперт рассказала о нюансах.
Сейм Польши 21 февраля принял проект закона о «приостановлении права на убежище в приграничной зоне». В документе есть пункт, который напрямую касается граждан Беларуси. Руководительница инициативы Partyzanka Анна Матиевская рассказала, о чем идет речь и стоит ли волноваться по этому поводу белорусам:
«Проект предусматривает прямое исключение для граждан РБ, то есть белорусы по-прежнему смогут подавать заявления на защиту в приграничной зоне, — комментирует она. — Но есть нюансы.
Исключение не будет работать в случае, если в отношении белоруса потребовалось применить меры прямого принуждения, оружие или вооружение, непосредственно после пересечения (или попытки пересечения) границы с применением насилия и во взаимодействии с другими лицами.
Такой категории будет отказано в принятии заявления на международную защиту (беженство)».