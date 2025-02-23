Надежнее не бывает: эксперты назвали лучшие автомобили 2025-го года
- 23.02.2025, 16:52
В списке доминируют недорогие машины.
Эксперты индустрии назвали лучшие новые автомобили 2025 года. Надежнее этих машин по результатам исследования найти не удалось. Интересно, что все модели в списке довольно недорогие.
Своими результатами поделились в iSeeCars. Специалисты проанализировали 3,8 млн новых автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные.
Новые модели 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль.
Самые надежные автомобили 2025 года:
1 Honda Civic;
2 Toyota Corolla;
3 Mazda3 hatchback;
4 Honda Accord;
5 Subaru Impreza;
6 Mitsubishi Outlander Sport;
7 Honda CR-V;
8 Toyota RAV4;
9 Kia Soul;
10 Mazda3 sedan;
11 Hyundai Elantra;
12 Toyota Prius;
13 Toyota Camry Hybrid;
14 Nissan Sentra;
15 Nissan Versa.
Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Это популярные машины, которые справляются с повседневными задачами по всему миру.