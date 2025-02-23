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Надежнее не бывает: эксперты назвали лучшие автомобили 2025-го года

  • 23.02.2025, 16:52
Надежнее не бывает: эксперты назвали лучшие автомобили 2025-го года

В списке доминируют недорогие машины.

Эксперты индустрии назвали лучшие новые автомобили 2025 года. Надежнее этих машин по результатам исследования найти не удалось. Интересно, что все модели в списке довольно недорогие.

Своими результатами поделились в iSeeCars. Специалисты проанализировали 3,8 млн новых автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные.

Новые модели 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль.

Самые надежные автомобили 2025 года:

1 Honda Civic;

2 Toyota Corolla;

3 Mazda3 hatchback;

4 Honda Accord;

5 Subaru Impreza;

6 Mitsubishi Outlander Sport;

7 Honda CR-V;

8 Toyota RAV4;

9 Kia Soul;

10 Mazda3 sedan;

11 Hyundai Elantra;

12 Toyota Prius;

13 Toyota Camry Hybrid;

14 Nissan Sentra;

15 Nissan Versa.

Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Это популярные машины, которые справляются с повседневными задачами по всему миру.

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