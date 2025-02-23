«Все усилия медицинской сферы РФ нацелены на поддержание Путина более-менее дееспособным» 3 23.02.2025, 17:06

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Для этого даже целую программу придумали.

Путин никогда не захочет закончить войну, потому что в его осознании война и его власть в РФ — отождествленные понятия. Таким мнением в эфире телеканала FREEДOMподелился журналист проекта «Можем объяснить» Ренат Давлетгильдеев.

«Пока идет война — Путин у власти. Как только война закончится, он потеряет власть. Путин это прекрасно понимает и поэтому главная его мечта — дожить до 120 лет, оставаясь царем, императором, святым Владимиром. Вспомните его так называемую инаугурацию — это была церемония к власти царя, а не президента», — отметил журналист.

По его словам, цель Путина — чтобы война длилась вечно.

«Вся российская экономика посвящена тому, чтобы Россия могла вести эту войну вечно. Вся российская пропаганда работает ради одной цели — чтобы война длилась вечно, чтобы сохранить вечного Путина у власти. И даже все усилия медицинской сферы нацелены на то, чтобы поддерживать российского диктатора более-менее дееспособным. Для этого даже целую программу придумали», — объяснил гость эфира.

По его словам, чтобы мечта Путина не осуществилась, нужно дать жесткий отпор Путину на фронте.

«Нужно, чтобы война прекратилась. Никакого другого варианта ухода Путина, на мой взгляд, не существует», — резюмировал Ренат Давлетгильдеев.

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