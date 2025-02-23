Буданов: Россия из-за «экспериментов» потеряла два Ми-8 2 23.02.2025, 17:29

2,760

Кирилл Буданов

РФ хотела противодействовать морским дронам.

Российская Федерация (РФ), при попытках противодействовать морским дронам Украины, пыталась «экспериментировать», что в итоге привело к потере двух российских вертолетов Ми-8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова во время Форума «Украина. Год 2025».

По словам Буданова, враг несколько раз пытался использовать систему запуска FPV-дронов с вертолетов Ми-8, чтобы противодействовать украинским морским дронам. Два из трех применений закончились взрывами на борту вертолета, после чего враг отказался от этой идеи.

Украина улучшила морские дроны

Как добавил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, Украина также начала запускать свои же FPV-беспилотники с морских дронов, чтобы уничтожать береговую инфраструктуру россиян. В качестве примера, он напомнил об операции в Донузлаве.

В частности он рассказал, что сегодня морские дроны работают не просто в режиме камикадзе, а являются многоцелевыми платформами, которые способны на себе нести пулеметное вооружение, средства для дистанционного минирования и, как упоминалось выше, FPV-беспилотники.

«Я приведу живой пример, одна из крайних миссий, где в Керченской бухте мы поразили баржу с военной техникой. Туда более 700 км расстояние, и нас обнаружили уже на 1/3 расстояния, остальные 2/3 расстояния мы туда шли в состоянии постоянного огневого контакта с вражеской авиацией. Но они уже не могут подойти вплотную к нам, чтобы уничтожить. Поскольку работают наши системы и в том числе искусственный интеллект», - пояснил Малюк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com