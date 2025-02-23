Белорусский фильм получил приз на Берлинале 23.02.2025, 18:08

Картина была выбрана после двухчасовой дискуссии судей.

Лента «Лебединая песня Федора Озерова», снятая белорусским режиссером Юрием Семашко, получила приз читательского жюри газеты Tagesspiegel на Берлинском кинофестивале. Издание сообщает, что белорусский фильм был выбран после двухчасовой дискуссии судей.

Семь членов читательского жюри газеты Tagesspiegel просмотрели 24 фильма в секции «Форум» на Берлинале. Затем после долгих споров из трех фаворитов был выбран фильм-победитель — «Лебединая песня Федора Озерова» Юрия Семашко.

В фильме 25-летний гитарист и автор песен Федор (Вячаслав Кмит) на фоне слухов о надвигающейся ядерной войне, планирует во что бы то ни стало создать музыкальную группу. А еще он хочет написать хорошую песню.

Но для этого ему нужен его счастливый джемпер — толстый разноцветный с вышитыми маргаритками.

Федор надеется, что этот предмет одежды даст ему волшебную силу, необходимую для творческого подъема. К сожалению, джемпер пропал. Так Федор отправляется в одиссею, но остается спокойным в своей порой гротескной детективной работе, несмотря на всеобщую панику по поводу Третьей мировой войны, предсказанной на рубеже года.

Согласно заявлению жюри, фильм «чутко показывает возможность справиться с нынешним отсутствием перспективы».

— Он впечатляет оригинальным дизайном и юмористическими диалогами. «Лебединая песня» — захватывающий дебют белорусского режиссера и ансамбля иммигрантов в польской эмиграции, — заключили судьи.

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