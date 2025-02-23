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Россия демилитаризируется

  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 23.02.2025, 18:11
  • 1,176
Россия демилитаризируется

Цифры потерь для россиян могут оказаться слишком страшными, а информация шоковой.

В канун третьей годовщины так называемой «спецоперации» власти РФ не удосуживаются огласить потери в живой силе — цифры для населения страны могут оказаться слишком страшными, а информация шоковой. Осенью 2022 года последний раз о них официально заявил тогдашний министр обороны Шойгу — 5 937 человек.

Уже скоро календарь даст старт четвертому году «СВО», а о числе жертв можно только гадать. Путин умеет считать только чужие потери, да и то с ошибками. По оценкам же военных экспертов, за три года Россия потеряла половину армии — на начало 2025-го вооруженные силы РФ лишились 172 тысяч человек убитыми и 611 тысяч ранеными.

Рекордные выплаты за контракт с МО, которые по замыслу властей должны исправить ситуацию с количеством личного состава, не компенсируют возрастающие потери — в последние месяцы они могли достигать 1,5 тысячи человек в день.

Да и с техникой беда. В металлолом она превращается очень быстро. Пока к концу третьего года «спецоперации» ситуация выглядит таким образом, что Россия добивается противоположных целей «СВО» и демилитаризируется сама.

Телеграм-канал «День опричника»

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