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Время давит на Лукашенко

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 23.02.2025, 18:21
Время давит на Лукашенко
Фото: afp

Об имитации бурной деятельности.

Лукашенко совершил невероятное открытие, причем сделал это в присутствии целого руководителя НАН Беларуси. Оказывается, в марте приходит весна.

Мы не знаем, каким образом это открытие повлияло на дальнейшую часть учебы «по подготовке к зимовке скота», однако вид у собравшихся был весьма растерянный.

И этому есть объяснение: мероприятие готовилось наспех без повестки. У Лукашенко ничего не получается на внешнем контуре, поэтому приходится ехать в поля, чтобы демонстрировать хоть какую-то имитацию бурной деятельности.

Помимо очевидного факта, что через неделю весна, собравшаяся бригада вынуждена была признать, что диктатор продолжает генерировать взаимоисключающие поручения: поддерживать количество скота и эффективность надоев. Скот тем временем падает, а эффективность альтернативно растет.

Вне зависимости от методов и результатов такой самопсихотерапии, главные вопросы с Россией не решены. Время давит.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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