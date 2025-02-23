Время давит на Лукашенко
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 23.02.2025, 18:21
Об имитации бурной деятельности.
Лукашенко совершил невероятное открытие, причем сделал это в присутствии целого руководителя НАН Беларуси. Оказывается, в марте приходит весна.
Мы не знаем, каким образом это открытие повлияло на дальнейшую часть учебы «по подготовке к зимовке скота», однако вид у собравшихся был весьма растерянный.
И этому есть объяснение: мероприятие готовилось наспех без повестки. У Лукашенко ничего не получается на внешнем контуре, поэтому приходится ехать в поля, чтобы демонстрировать хоть какую-то имитацию бурной деятельности.
Помимо очевидного факта, что через неделю весна, собравшаяся бригада вынуждена была признать, что диктатор продолжает генерировать взаимоисключающие поручения: поддерживать количество скота и эффективность надоев. Скот тем временем падает, а эффективность альтернативно растет.
Вне зависимости от методов и результатов такой самопсихотерапии, главные вопросы с Россией не решены. Время давит.
Telegram-канал «Ник и Майк»