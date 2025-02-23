Конго предлагает США и Евросоюзу доступ к своим недрам 23.02.2025, 18:33

Страна обладает богатейшими запасами полезных ископаемых.

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди предложил США и Евросоюзу доступ к обширным минеральным ресурсам своей страны в надежде, что Запад при заключении сделки окажет давление на Руанду, поддерживающую повстанческую группировку «Движение 23 марта» (M23) и поможет обеспечить больше безопасности и стабильности в ДРК. Об этом написала в субботу, 22 февраля, газета The New York Times.

Демократическая Республика Конго обладает богатейшими запасами полезных ископаемых, включая металлы и минералы, такие как золото, олово и колтан, необходимые для производства мобильных телефонов и аккумуляторов для электромобилей. Эти природные ресурсы стали причиной коррупции и войн - различные вооруженные группы, местные повстанцы и внешние игроки десятилетиями борются за контроль над территорией страны. ДРК находится в состоянии вооруженного конфликта уже более 30 лет, со времен геноцида в Руанде в 1994 году.

В конце января группировка M23, представляющая интересы этнического меньшинства тутси, при поддержке военных из соседней Руанды установила контроль над Гомой, крупнейшим городом на востоке ДРК. Под контролем этой группировки находится и город Букаву - административный центр провинции Южное Киву на востоке ДРК.

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