«Я просто в шоке, не могу в чувство до сих пор прийти»2
- 23.02.2025, 19:10
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Гродненка поделилась, как работает кадастровое агентство во время ремонта.
Девушка сходила в Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру (бывшее БТИ) и записала видео для TikTok о том, что там происходит, пишет hrodna.life.
@mama.anya_blog0 что там происходит? Гродно, это издевательство над людьми 😳 #топ #реки #рекомендации #гроднобеларусь #гродно ♬ оригинальный звук - Mama.Anya_Blog
«Я просто в шоке, не могу в чувства до сих пор прийти», — говорит авторка видео. Она провела в очереди три часа.
«Каждую секунду гремит перфоратор, один экран с номерками, ничего не слышно, два окошка на регистрацию, очередь по 40−50 человек, — описала она условия. — Сидеть негде. Все злые и грубят. Никто ничего не знает».
«За то зарплата у них дай бог каждому», — ответили ей (тут и далее сохранено авторское написание — Hrodna.life).
Большинство комментаторов подтвердили огромные очереди. «Подал заявл. о реконструкции дома и знаете сколько нужно ждать: с ноября 2024 г. до 19 янв. 2026 г. я думаю таких очень много.» Также в комментариях посоветовали тщательно проверять документы.
«мы тоже в Гродно были, я вставала в 7 утра под дверью, что б быть первой в очереди. потому что до этого несколько дней с бабушкой (87 лет ей), не могли попасть».
Некоторые все же заступились за кадастровое агентство.
«Вчера была в бти, да, просидела 2,5 часа… но, это все терпимо, в кабинетах хорошее и грамотное обслуживание во-первых, во вторых я лично не хожу туда каждый месяц и даже год, думаю как и вы».
«Не правда. в январе были. даже 20 мин. не потратили на все».
В кадастровое агентство можно также записаться предварительно — онлайн или по телефону. В гродненский филиал на сайте нет мест минимум до конца августа. В комментариях к видео писали, что предварительно можно записаться за месяц — скорее всего, имелась в виду запись по телефоне.
«Занимались самовольными постройкам с июля по февраль, ну как нормально? Сейчас занялись газом, такая же песня. И каждый раз плати, за что?», — возмутился комментатор. Ему ответили, что в Логойске по предварительной записи нужно ждать с ноября 2024 года до 19 января 2026 года.