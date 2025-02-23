Украинские дроны разгромили ангар с российской техникой
- 23.02.2025, 19:25
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Дроны на оптоволокне пролетели более 20 километров.
Операторы беспилотников подразделения «Птицы Мадьяра» ВСУ уничтожили российскую бронетехнику в ангаре на дистанции более 20 км. Отработали FPV-дроны на оптоволокне.
Видео атаки обнародовал командир бригады Роберт Бровди «Мадьяр» в своем Telegram-канале. Россияне спрятали бронетехнику в ангаре, но бетонный тайник обнаружили с помощью «разведки боем» FPV-дроном на оптоволокне.
Всего в ангаре было спрятано 2 бронеавтомобиля, и 2 БМП. После этого один из бронеавтомобилей был поражен с помощью дрона. Добить остальную бронетехнику прилетели еще два обычных дрона.
Пораженный бронеавтомобиль загорелся, однако вторую машину, которая стояла рядом с ним оккупанты все же успели отогнать. Впрочем, в результате второго налета дроны поразили обе БМП.
Дрон отправлен для доразведки, зафиксировал что вся бронетехника была уничтожена пожаром, который возник после поражения.
Также «Мадьяр» показал уничтожение еще 3 танков, 3 БМП, 1 БТР и одной единицы автотранспорта. В частности было показано как одним FPV дроном удалось уничтожить БМП и танк - обе машины предварительно подорвались на противотанковых минах, таким образом что остановились вплотную друг к другу. Поэтому, после того, как у пораженного дроном танка сдетонировал боекомплект, были уничтожены обе машины. Также было показано поражение 9 единиц буксируемой артиллерии.