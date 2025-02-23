Белстат: белорусы старше россиян на полгода

Белстат: белорусы старше россиян на полгода1
- 23.02.2025, 19:34
Обнародованы сравнительные данные о среднем возрасте населения.
Белстат обнародовал сравнительные данные о среднем возрасте населения Беларуси и России. В итоге оказалось, что наша страна стареет быстрее своего восточного соседа.
По данным статистики на начало 2024 года, средний возраст населения Беларуси — 41,5 года. В России этот показатель составляет 41 год.
Для сравнения: в конце 2005 года средний возраст белорусов составлял 38,8 года, россиян — 38,4.
Белорусские мужчины и женщины тоже постарели быстрее, чем в России, но в обеих странах средний возраст женщин выше, чем у мужчин.
Так, в начале 2024 года средний возраст мужчин в Беларуси составлял 38,7 года, в России — 38,3.
В это же время средний возраст белорусских женщин находится на отметке 43,9 года, в России — 43,3.