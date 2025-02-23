Белстат: белорусы старше россиян на полгода 1 23.02.2025, 19:34

Обнародованы сравнительные данные о среднем возрасте населения.

Белстат обнародовал сравнительные данные о среднем возрасте населения Беларуси и России. В итоге оказалось, что наша страна стареет быстрее своего восточного соседа.

По данным статистики на начало 2024 года, средний возраст населения Беларуси — 41,5 года. В России этот показатель составляет 41 год.

Для сравнения: в конце 2005 года средний возраст белорусов составлял 38,8 года, россиян — 38,4.

Белорусские мужчины и женщины тоже постарели быстрее, чем в России, но в обеих странах средний возраст женщин выше, чем у мужчин.

Так, в начале 2024 года средний возраст мужчин в Беларуси составлял 38,7 года, в России — 38,3.

В это же время средний возраст белорусских женщин находится на отметке 43,9 года, в России — 43,3.

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