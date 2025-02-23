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«50 оттенков древесины»: в Минске продают необычную квартиру

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  • 23.02.2025, 19:48
«50 оттенков древесины»: в Минске продают необычную квартиру

Стены и потолок покрыты деревянными массивами.

В минской Курасовщине продают необычную квартиру, стены и потолок которой покрыты деревянными массивами. Жилье пытаются продать с прошлого лета. За это время квартира подешевела на 20 тысяч долларов, сообщает издание CityDog.

На квартиру обратил внимание телеграм-канал «Будни риэлтора»: «50 оттенков древесины», — шутит автор канала. А в комментариях читатели пытаются угадать: это вагонка, массив или просто избыток деревянных панелей и дверей?

Трехкомнатная квартира общей площадью 121,9 «квадрата» расположена на Притыцкого. Судя по информации на сайте Realt.by, квартиру выставили на продажу в начале июня прошлого года, и тогда за нее хотели в эквиваленте 185 тыс. долларов. Но к началу января 2025 года квартира подешевела на 20 тыс. и сейчас стоит 165 тыс. долларов.

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