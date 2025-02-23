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Новая политика: Израиль не позволит сирийской армии действовать к югу от Дамаска

  • 23.02.2025, 19:51
Новая политика: Израиль не позволит сирийской армии действовать к югу от Дамаска

Нетаньяху сделал необычное объявление.

23 февраля, выступая на церемонии окончания офицерского курса ЦАХАЛа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал необычное объявление, пишет издание «Детали». По его словам, Израиль не позволит войскам нового сирийского режима войти в зону к югу от Дамаска.

«На юге Сирии проводится новая политика, — заявил он. — ЦАХАЛ не позволит враждебным силам обосноваться в зоне безопасности на юге Сирии — отсюда до оси Эс-Сувейда-Дамаск — и будет действовать против любой угрозы».

Премьер добавил, что Израиль требует полной демилитаризации южной Сирии.

«Мы требуем полного разоружения юга Сирии от военных сил нового режима – мы не потерпим угрозы для друзов, проживающих там», — заявил он.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль будет укреплять связи с «дружественным населением» на юге Сирии, уделяя особое внимание друзам.

«Армия обороны Израиля останется на горе Хермон и в буферной зоне на неопределенный период времени, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот, севера и всех жителей Государства Израиль», — добавил премьер-министр.

Сегодня (воскресенье) 600 солдат окончили боевой офицерский курс, среди них:

• 208 офицеров пехоты

• 83 резервиста

• 16 женщин-наблюдателей

Самому возрастному выпускнику – 52 года.

Традиционно премьер-министр и министр обороны выступают на церемонии окончания офицерского курса.

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