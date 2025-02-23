Новая политика: Израиль не позволит сирийской армии действовать к югу от Дамаска
- 23.02.2025, 19:51
Нетаньяху сделал необычное объявление.
23 февраля, выступая на церемонии окончания офицерского курса ЦАХАЛа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал необычное объявление, пишет издание «Детали». По его словам, Израиль не позволит войскам нового сирийского режима войти в зону к югу от Дамаска.
«На юге Сирии проводится новая политика, — заявил он. — ЦАХАЛ не позволит враждебным силам обосноваться в зоне безопасности на юге Сирии — отсюда до оси Эс-Сувейда-Дамаск — и будет действовать против любой угрозы».
Премьер добавил, что Израиль требует полной демилитаризации южной Сирии.
«Мы требуем полного разоружения юга Сирии от военных сил нового режима – мы не потерпим угрозы для друзов, проживающих там», — заявил он.
Нетаньяху подчеркнул, что Израиль будет укреплять связи с «дружественным населением» на юге Сирии, уделяя особое внимание друзам.
«Армия обороны Израиля останется на горе Хермон и в буферной зоне на неопределенный период времени, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот, севера и всех жителей Государства Израиль», — добавил премьер-министр.
Сегодня (воскресенье) 600 солдат окончили боевой офицерский курс, среди них:
• 208 офицеров пехоты
• 83 резервиста
• 16 женщин-наблюдателей
Самому возрастному выпускнику – 52 года.
Традиционно премьер-министр и министр обороны выступают на церемонии окончания офицерского курса.