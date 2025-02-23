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Зеленский рассказал об успехах украинского оружия

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  • 23.02.2025, 20:05
Зеленский рассказал об успехах украинского оружия
Владимир Зеленский

Для российской армии готовятся «сюрпризы».

Украина уже успешно применяет против российских оккупационных войск новое оружие отечественного производства. Речь идет о ракетах-дронах «Паляниця» и «Пекло», а также ракетах «Рута».

Об этом рассказал Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2025», отвечая на вопрос OBOZ.UA. Онлайн-трансляцию вел YouTube-канал Офиса президента Украины.

«Паляниця» – летит. «Пекло» – летит. «Рута» – летит. Имеют успехи, имеют военные цели, имеют попадания. Только могу поблагодарить наш оборонно-промышленный комплекс, наше производство», – сказал Зеленский.

Он добавил, что это оружие уже используется, а баллистика украинского производства – готовится.

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