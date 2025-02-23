На выборах в бундестаг лидирует блок ХДС/ХСС

На выборах в бундестаг лидирует блок ХДС/ХСС20
- 23.02.2025, 21:21
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Опубликованы данные экзитполов.
На досрочных выборах в бундестаг лидирует консервативный блок в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 23 февраля, результаты экзитполов, основанные на опросе избирателей на выходе из избирательных участков, пишет DW.
У блока ХДС/ХСС - 29% голосов избирателей. Ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) - на втором месте с 19,5%. У левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - 16%.
Леволиберальные «Союз-90»/«зеленые» набирают 13,5%.
Левая партия получает 8,5%, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,9%, левопопулистская Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) - 4,7%.
В штаб-квартире Левой партии празднуют предстоящий вероятный проход в бундестаг. У Свободных избирателей, Volt, Марксистско-ленинской партии Германии, «Союза за Германию» (Bündnis Deutschland) - 3,9%, они не преодолевают пятипроцентный барьер.
Избирательные участки в ФРГ закрылись
Избирательные участки для голосования на досрочных выборах в бундестаг работали с 08.00 до 18.00 по местному времени (10.00-20.00 по Минскому).
В Германии - около 59,2 млн избирателей. Из них 24,9 млн (42%) - старше 60 лет. Около 2,3 млн избирателей (3,9%) - достигшие 18 лет молодые люди, впервые получившие право голоса на федеральных выборах.
Для голосования за границей зарегистрировались еще около 200 000 граждан ФРГ. Их общее число оценивается примерно в 3-4 млн. Причина низкой явки среди них - бюрократические трудности и необходимость высылать бюллетень на родину почтой.