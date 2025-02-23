Больше Лукашенко украинцы ненавидят только Путина

Больше Лукашенко украинцы ненавидят только Путина11
- 23.02.2025, 20:37
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Опубликованы данные опроса.
Украинцев спросили об отношении к лидерам стран и известным политическим деятелям. Президент Франции Эммануэль Макрон возглавил рейтинг симпатий украинцев среди европейских лидеров. В первой тройке также президент Польши Анджей Дуда и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Александр Лукашенко — второй с конца. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг», передает «Зеркало».
Опрос проводили 20−21 февраля 2025 года среди жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.
Как показал опрос, хуже всего украинцы относятся к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану (положительно относятся только 11%), Александру Лукашенко (8%) и Владимиру Путину (всего 1%).
Среди европейских лидеров лучше всего относятся к президенту Франции Эмануэлю Макрону (77%), за ним идет президент Польши Анджей Дуда (72%), президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (67%). Одинаковое отношение — по 57% — к канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Две трети украинцев доверяют украинскому президенту Владимиру Зеленскому, треть — не доверяют. С января уровень доверия улучшился с 57% до 65%.
Ранее Александр Лукашенко был самым популярным зарубежным политиком среди украинцев, напоминает «Зеркало». В 2019 году к нему положительно относились 66% участников аналогичного опроса.