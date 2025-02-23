Первая на планете: американская лыжница установила невероятный рекорд
- 23.02.2025, 20:47
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Спортсменка выдала феноменальный результат на Кубке мира.
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин вошла в историю, став первой спортсменкой, которой удалось одержать 100 побед на этапах Кубка мира. Свой юбилейный триумф 29-летняя чемпионка оформила 23 февраля на этапе в итальянском Сестриере, выиграв соревнования по слалому, пишет «Обозреватель».
Шиффрин преодолела дистанцию за 1.50,33, оставив позади хорватку Зринку Лютич (+0,61) и американку Полу Молтзан (+0,64). После финиша она отметила, что для победы пришлось приложить максимум усилий.
«Сегодня многое должно было пойти хорошо для меня и не очень для некоторых других. Камилла Раст в первом заезде была очень быстрой, так что для этого мне нужно было сделать много верных шагов. Но в конце концов кое-что я сделала правильно», – приводит слова Шиффрин Eurosport.
Эта победа еще больше укрепила статус американки как самой успешной горнолыжницы в истории. На ее счету два олимпийских золота, восемь титулов чемпионки мира и пять Кубков мира в общем зачете. По количеству побед на этапах Кубка мира она давно обошла легендарных Ингемара Стенмарка (86) и Линдси Вонн (82).
В январе Шиффрин вернулась к соревнованиям после травмы, полученной 30 ноября на этапе в Киллингтоне. Однако это не помешало ей снова выйти на вершину мирового горнолыжного спорта.