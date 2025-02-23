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Бойцы «Азова» совершили уникальную операцию в зоне активных боевых действий

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  • 23.02.2025, 21:04
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Бойцы «Азова» совершили уникальную операцию в зоне активных боевых действий

Раненому бойцу доставили помощь в окоп с помощью дрона.

Украинский воин с позывным «Красный» получил тяжелое осколочное ранение в шею, которое вызвало значительную кровопотерю. Как сообщили в ОСГВ «Хортица», эвакуация была невозможной из-за активных боевых действий, поэтому было принято решение доставить кровь для переливания в окоп с помощью дрона.

«Бойцы «Азова» успешно осуществили переливание крови раненому товарищу. Воина эвакуировали с поля боя, где медики стабилизировали его состояние. Сейчас врачи борются за жизнь «Красного»», - отметили военные.

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