В Беларуси установили рекорд по дальности полета на воздушном шаре 23.02.2025, 21:07

Средняя скорость полета составила 21 км/ч.

На этой неделе в Беларуси установили рекорд по наибольшему расстоянию полета аэростата. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства транспорта.

В четверг, 20 февраля, со стадиона Белорусской государственной академии авиации запустили два воздушных шара.

В итоге аэростаты преодолели 129 км и приземлились в окрестностях Солигорска. Средняя скорость полета составила 21 км/ч.

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