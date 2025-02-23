В Беларуси установили рекорд по дальности полета на воздушном шаре
- 23.02.2025, 21:07
Средняя скорость полета составила 21 км/ч.
На этой неделе в Беларуси установили рекорд по наибольшему расстоянию полета аэростата. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства транспорта.
В четверг, 20 февраля, со стадиона Белорусской государственной академии авиации запустили два воздушных шара.
В итоге аэростаты преодолели 129 км и приземлились в окрестностях Солигорска. Средняя скорость полета составила 21 км/ч.