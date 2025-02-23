Выборы в Германии: опубликованы неофициальные итоги 4 23.02.2025, 21:18

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Блоку ХДС/ХСС предстоит сформировать коалицию.

На досрочных выборах в бундестаг консервативный блок в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) набирает 29% голосов избирателей. Таковы неофициальные предварительные результаты, обнародованные в воскресенье, 23 февраля, пишет DW.

Ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) - на втором месте с 19,6%. У левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - 16%.

Леволиберальные «Союз-90»/«зеленые» набирают 13,3%.

Левая партия получает 8,6%, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,9%, левопопулистская Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) - 4,7%.

Результаты показывают, что блоку ХДС/ХСС предстоит сформировать коалицию. Сколько именно партнеров будет у консерваторов, зависит от того, какое число партий пройдет в бундестаг. Это станет известно после объявления официальных итогов выборов.

Результат СДПГ стал самым слабым за историю выборов в бундестаг. При этом АдГ за четыре года в два раза улучшила свои показатели. Успех Левой партии стал неожиданным - в 2021 году она прошла в бундестаг с трудом.

Досрочные выборы в Германии

Всего в досрочных выборах в Германии участвуют 29 политических партий. Во всех 16 федеральных землях выступят 10 из них: Социал-демократическая партия Германии, «Союз-90»/«зеленые», Свободная демократическая партия, «Альтернатива для Германии», Левая партия, Союз Сары Вагенкнехт, Свободные избиратели, Volt, Марксистско-ленинская партия Германии, «Союз за Германию» (Bündnis Deutschland). Христианско-демократический союз участвует в выборах в 15 землях, кроме Баварии. Там выступает сестринский ему Христианско-социальный союз.

Согласно социологам, около 20% избирателей до последнего не могли решить, за кого голосовать и идти ли вообще на выборы.

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