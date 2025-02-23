Украина провела новый раунд переговоров с США
- 23.02.2025, 21:43
Глава Офиса Зеленского рассказал подробности.
Украинская делегация провела новый раунд переговоров с США по соглашению о недрах. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram в воскресенье, 23 февраля.
По его словам, из-за переговоров он ранее ушел с форума «Украина. Год 2025». В переговорах также принимала участие вице-премьер - министер экономики Юлия Свириденко и вице-премьер-министр юстиции Ольга Стефанишина.
Американскую сторону представляли министр финансов Скотт Бессент, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц, их команды и представитель команды вице-президента США Джей Ди Венса.
«Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор. США – наши партнеры, и мы благодарны американскому народу, благодарны за двухпартийную поддержку – вы с нами все три года вторжения россиян», – заявил Ермак.
Напомним, министр финансов США Скотт Бессент привез в Украину проект соглашения о доступе к полезным ископаемым Украине на 500 миллиардов долларов в обмен на американскую помощь.
Зеленский объяснил, что не готов подписать соглашение с США, поскольку его проект не отражает партнерства, а содержит только односторонние обязательства со стороны Украины. В настоящее время команды Украины и США работают над новым проектом соглашения.