На брестском рынке загорелись торговые павильоны
- 23.02.2025, 21:46
Причина пожара устанавливается.
На территории рынка Юбилейный в Бресте загорелись торговые павильоны. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Беларуси.
Информация о ЧП поступила спасателям сегодня во второй половине дня.
«На месте выяснилось, что горели пять торговых павильонов, которые используются для продажи непродовольственных товаров. Работники МЧС ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – пишет МЧС Беларуси.
Причина пожара устанавливается.