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На брестском рынке загорелись торговые павильоны

  • 23.02.2025, 21:46
На брестском рынке загорелись торговые павильоны

Причина пожара устанавливается.

На территории рынка Юбилейный в Бресте загорелись торговые павильоны. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Беларуси.

Информация о ЧП поступила спасателям сегодня во второй половине дня.

«На месте выяснилось, что горели пять торговых павильонов, которые используются для продажи непродовольственных товаров. Работники МЧС ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – пишет МЧС Беларуси.

Причина пожара устанавливается.

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