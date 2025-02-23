«Россия без Украины и Беларуси, которую она уже почти оккупировала, это не империя» 1 23.02.2025, 22:02

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Глава СВР Украины рассказал, чего ждать от россиян в 2025-м году.

Во время выступления на форуме «Украина. Год 2025» глава украинской Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что российская экономика слаба и ей нужна передышка, чтобы восстановить силы и восполнить запасы. Однако у нее еще хватает ресурсов, чтобы вести войну.

Трансляция велась в youtebe-канале Офиса президента Украины.

По его словам, Украина хорошо осведомлена о ситуации в России, а также о ее планах по меньшей мере до 2030 года. Он отметил, что Кремль не хочет завершения войны.

«На сегодня России необходима вся Украина, все ее территории, все ее земли. Завтра ей будут нужны территории других государств в Восточной Европе, а потом и стран Центральной Азии», — сказал он.

При этом, Иващенко отметил, что россиянам нужно прекращение огня. Это даст им передышку, которая позволит восстановить экономику и армию, а затем начать новую агрессию.

«Россия без Украины и Беларуси, которую она уже почти оккупировала, это не империя», — добавил он.

Глава СВР добавил, что российская экономика на сегодняшний день очень слабая, а все, что она насобирала за времена правления Владимира Путина уже было потрачено. Поэтому к концу года или в начале следующего, у России будут наблюдаться «сложные и бесповоротные тенденции».

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