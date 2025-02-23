39-летний Модрич забил невероятный гол в поединке чемпионата Испании 23.02.2025, 22:10

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Лука Модрич

Фото: REUTERS/Ana Beltran

Полузащитник «Реала» забил из-за пределов штрафной.

Полузащитник «Реала», обладатель «Золотого мяча-2018» Лука Модрич отметился очень эффектным голом в поединке чемпионата Испании с «Жироной», пишет NV.

На 41-й минуте Модрич обработал мяч за пределами штрафной площади и нанес мощный удар в дальний угол ворот. У вратаря «Жироны» не было шансов сделать сейв.

This angle of Luka Modric’s goal WOW pic.twitter.com/dS2WaOBFjk — WolfRMFC (@WolfRMFC) February 23, 2025

39-летний Модрич открыл счет в матче. «Реал» выиграл первый тайм со счетом 1:0.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Он является самым титулованным игроком в истории мадридцев.

В январе этого года хорватский полузащитник стал самым возрастным автором гола в истории «Реала».

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