Белстат опубликовал интересную статистику по минчанам 2 23.02.2025, 22:17

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Сколько мужчин живет в Минске, кем они работают и как много холостяков.

К 23 Февраля Белстат опубликовал статистическую подборку, посвященную мужчинам, которые проживают в столице. Onliner тезисно рассказал о самом интересном:

— На начало 2024-го в Минске проживало 904 тыс. мужчин. На тот момент это 45,4% от общей численности населения города.

— На 1000 мужчин приходилось 1204 женщины.

— 68,1% — это мужчины трудоспособного возраста (от 16 до 63 лет), 18% — моложе трудоспособного (до 16 лет), 13,9% — пенсионного возраста.

— По данным переписи населения 2019-го, 59,9% мужчин состояли в браке либо в постоянных отношениях, 22,9% никогда не были женаты, 7,8% — разведены, 3,7% — вдовцы.

— В 2023-м 13,7 тыс. мужчин вступили в брак в Минске. Для 67,7% это была первая роспись, для 32,5% — повторная.

— 29,2 — таков средний возраст мужчин, узаконивших отношения в 2023 году.

— Больше всего мужчин, проживающих в столице, заняты в строительстве, транспортной, почтовой и курьерской деятельности и в промышленности.

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