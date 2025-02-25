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Глава Еврокомиссии: Украина может стать членом ЕС раньше 2030 года

  • 25.02.2025, 1:38
Глава Еврокомиссии: Украина может стать членом ЕС раньше 2030 года
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен призвала продолжать работу и сохранять темп в данном направлении.

В понедельник, 24 февраля, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сохраняя набранный темп реформ Украина сможет стать членом ЕС раньше 2030 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Она призвала продолжать работу и сохранять темп в данном направлении.

«Если Украина будет двигаться такими темпами, то она попадет в Европейский союз даже раньше 2030 года. Так что давайте работать и темп сохранять», — сказала фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и иностранных лидеров к годовщине полномасштабной войны в Украине в Киеве.

Президент Европейского совета Антониу Кошта добавил, что вступление Украины в ЕС будет важной гарантией безопасности Украины в будущем.

«Мы уже приняли решение, что это будет институционным циклом расширения на Украину, Молдову, страны западных Балкан, мы пока еще не знаем относительно Грузии. Это процесс, основывающийся на достижениях», — сказал он.

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