Путин собрал совещание по редкоземельным металлам 25.02.2025, 3:04

Подробности.

Диктатор России Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Об этом говорится на сайте Кремля, совещание проходило по видеосвязи.

Он отметил значение этой отрасли как стратегического ресурса для обеспечения глобальной конкурентоспособности страны и устойчивого экономического роста.

«Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан», — заявил президент.

Он добавил, что редкие металлы востребованы в микроэлектронике, энергетике, цифровой инфраструктуре и других ключевых секторах экономики, включая гражданскую и оборонную сферу.

«Это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики. По сути, речь идет практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса», — подчеркнул Путин.

В совещании приняли участие первый зампред правительства Денис Мантуров, зампред правительства Дмитрий Патрушев, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com