Совбез ООН впервые принял резолюцию о войне в Украине 8 25.02.2025, 8:17

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Россия в ней не названа агрессором.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию Соединенных Штатов «Путь к миру» («The Path to Peace»), призывающую к скорейшему окончанию войны в Украине, но не называющую Россию агрессором в ней. На голосовании в понедельник, 24 февраля, документ поддержали 10 из 15 членов Совбеза - в частности, Россия, США и Китай. Еще пять стран, включая его постоянных членов, Великобританию и Францию, воздержались при голосовании, передает «Немецкая волна».

Это первый случай с начала войны в Украине, когда Совбез ООН смог принять резолюцию о ней. Представитель России в ООН Василий Небензя назвал ее отправной точкой для дальнейших усилий по мирному урегулированию.

Генассамблея ООН приняла две разные резолюции о войне в Украине

Ранее в тот же день Генеральная Ассамблея ООН приняла сразу две резолюции, отличающиеся в оценке войны России против Украины.

Первый документ был составлен Украиной и странами Евросоюза. В нем содержится прямое требование к России немедленно вывести войска с оккупированных территорий Украины и прекратить боевые действия, что соответствует ранее принятым решениям ООН. Его поддержали 93 государства, воздержались 65, а против проголосовали 18, включая Россию и США.

Вторая резолюция была подготовлена Соединенными Штатами. В ней отсутствует осуждение военной агрессии РФ, война называется «конфликтом», не упоминаются захваченные Россией территории Украины, нарушения РФ международного права и необходимость восстановить территориальную целостность страны.

В проект резолюции по инициативе европейских стран были внесены изменения, после чего в ней появилось упоминание территориальной целостности Украины и достижения «справедливого мира». Документ был поддержан 93 государствами. 72 страны, включая США и Украину, воздержались. Россия проголосовала против.

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