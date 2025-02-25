закрыть
25 февраля 2025, вторник, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Совбез ООН впервые принял резолюцию о войне в Украине

8
  • 25.02.2025, 8:17
  • 6,892
Совбез ООН впервые принял резолюцию о войне в Украине

Россия в ней не названа агрессором.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию Соединенных Штатов «Путь к миру» («The Path to Peace»), призывающую к скорейшему окончанию войны в Украине, но не называющую Россию агрессором в ней. На голосовании в понедельник, 24 февраля, документ поддержали 10 из 15 членов Совбеза - в частности, Россия, США и Китай. Еще пять стран, включая его постоянных членов, Великобританию и Францию, воздержались при голосовании, передает «Немецкая волна».

Это первый случай с начала войны в Украине, когда Совбез ООН смог принять резолюцию о ней. Представитель России в ООН Василий Небензя назвал ее отправной точкой для дальнейших усилий по мирному урегулированию.

Генассамблея ООН приняла две разные резолюции о войне в Украине

Ранее в тот же день Генеральная Ассамблея ООН приняла сразу две резолюции, отличающиеся в оценке войны России против Украины.

Первый документ был составлен Украиной и странами Евросоюза. В нем содержится прямое требование к России немедленно вывести войска с оккупированных территорий Украины и прекратить боевые действия, что соответствует ранее принятым решениям ООН. Его поддержали 93 государства, воздержались 65, а против проголосовали 18, включая Россию и США.

Вторая резолюция была подготовлена Соединенными Штатами. В ней отсутствует осуждение военной агрессии РФ, война называется «конфликтом», не упоминаются захваченные Россией территории Украины, нарушения РФ международного права и необходимость восстановить территориальную целостность страны.

В проект резолюции по инициативе европейских стран были внесены изменения, после чего в ней появилось упоминание территориальной целостности Украины и достижения «справедливого мира». Документ был поддержан 93 государствами. 72 страны, включая США и Украину, воздержались. Россия проголосовала против.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин