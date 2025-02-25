Один из крупнейших НПЗ России прекратил работу 25.02.2025, 8:35

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Дроны поразили установку, дававшую 48% мощностей.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод попал под атаку украинских дронов в ночь на 24 февраля: в результате ударов на предприятии вспыхнул пожар, который повредил одну из важнейших перерабатывающих установок. Эта техника обеспечивала почти половину всех перерабатывающих мощностей завода и без нее предприятие пока не может работать. Об этом сообщило издание Reuters 24 февраля по информации из нескольких собственных источников.

«В результате атаки загорелась основная установка перегонки нефти на заводе, CDU-6, и завод полностью приостановил переработку нефти», — говорится в сообщении.

Однако предприятие может возобновить свою работу через некоторое время, говорят в Reuters. Это может произойти, если на Рязанском НПЗ смогут включить установки первичной перегонки CDU-4 и CDU-3, пока основная будет находиться на ремонте. В то же время сколько времени понадобится россиянам, чтобы ликвидировать последствия атаки украинских дронов, неизвестно, ведь компания «Роснефть», которой принадлежит завод, не ответила на запросы Reuters.

Что же касается вышеупомянутых других установок, то они перерабатывают около 145 000 баррелей в сутки, или обеспечивают около 41% мощностей завода.

Детали о последствиях атаки в ночь на 24 февраля также не комментируют местные власти. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал лишь о том, что ночью над регионом было сбито всего 2 дрона, а одно из «местных предприятий» пострадало в результате падения обломков.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также сообщал об атаке по НПЗ ночью 24 февраля, упоминая о том, почему завод является важной целью для украинских военных. По его словам, именно на этом предприятии изготавливается авиационное топливо, которым Россия заправляет стратегическую авиацию, атакующую Украину.

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