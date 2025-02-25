Во Франции прошли обыски у актера Жерара Депардье 5 25.02.2025, 8:38

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Жерар Депардье

После расследования Национальной финансовой прокуратуры.

Жерар Депардье подозревается в фальсификации проживания в Бельгии с 2013 года. Расследование Национальной финансовой прокуратуры привело к нескольким обыскам у актера в середине февраля, сообщает RTL.

В отношении Жерара Депардье с февраля 2024-го расследуется дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывания денег, сообщили источники.

Актер подозревается в том, что с 2013 года он декларировал фиктивное место жительства в Бельгии, чтобы не платить налоги во Франции.

По словам близкого к делу источника, в рамках этого расследования в середине февраля 2025 года было проведено несколько обысков в Париже, Бельгии, а также департаменте Мен и Луара, где у Жерара Депардье есть замок. Выясняют, сколько налогов Депардье мог «задолжать» французским властям.

Напомним, еще в декабре 2012 года Жерар Депардье объявил о своем отъезде в Бельгию и поселился в Нешине, приграничном городе, известном своим гостеприимством к состоятельным экспатриантам. Его выбор был обусловлен неприятием особенного налогообложения больших доходов, введенного при президенте Франсуа Олланде. Позже Депардье получил российский паспорт.

Новое расследование добавляет Депардье юридических проблем. В марте актер должен предстать перед уголовным судом Парижа по делу о сексуализированном насилии в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые облака» в 2021 году.

Его также обвиняют в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну в 2018 году. Прокуратура назначила судебное разбирательство, но следственный судья пока не вынес решения о том, состоится ли это слушание.

На данный момент Жерар Депардье не допрашивался в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег.

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