«Cуперстранно»: белоруска не совсем не поняла еду в модном минском ресторане 25.02.2025, 9:17

Мнения в комментариях разделились.

Минчанка рассказала в TikTok, как решила устроить романтический ужин с парнем в ресторане «МонéМанé» на проспекте Независимости, 18, но осталась недовольна выбором. Хотя заведение понравилось ей атмосферой и обслуживанием, еда очень сильно разочаровала, пишет CityDog.

Пользовательница с ником Polyaro16 призналась, что обычно они с молодым человеком предпочитают проводить время дома, но в честь 14 февраля она решила устроить ему небольшой сюрприз. Девушка забронировала столик в ресторане за месяц, но получила место прямо у входа. Несмотря на это, главной проблемой для нее стал не сервис, а вкус блюд.

«Я не какой-то дегустатор, я просто обыватель, который любит готовить и вкусно кушать. Но из четырех заказанных блюд мне не понравилось ни одно», — поделилась она.

На ужин пара заказала две закуски и два основных блюда. По словам девушки, в каждом блюде был сладкий соус с «необычным вкусом». Особенно ее удивило сочетание говяжьего языка с соусом, в котором чувствовалась гвоздика.

«Мясо само по себе хорошее, но соус. Горько, кисло, солено — суперстранно», — отметила минчанка.

Единственным приятным моментом вечера для нее стал десерт Павловой, который девушке действительно понравился. В остальном же «ресторан оставил двоякое впечатление».

Ресторан «МонéМанé» открылся в самом центре Минска 5 марта 2023 года. Как заявляли владельцы заведения, барно-ресторанная группа @u_sun_family, ресторан работает в концепции «мастерской» и объединяет в себе авторскую, основанную на французских техниках, открытую кухню с печью. Там гости могут наблюдать за приготовлением блюда от начала и до конца, общаясь с поварами. А визитная карточка ресторана и самая дорогая позиция в меню — авторский сет блюд и напитков.

Белорусы с ней согласны?

В комментариях под видео пользователи поделились своими мнениями о заведении: кто-то полностью согласен с автором, а кто-то, наоборот, хвалит ресторан за оригинальность вкусов и классную атмосферу.

«Еда была вкусная, а вот персонал… Девочки-официантки смеялись надо мной и подругами, когда мы фотографировались. Они этого даже и не скрывали. Очень странное поведение», — поделилась впечатлением от посещения этого ресторана Яна.

«МонéМанé» — это худшее заведение по вкусовым качествам, и обслуживание там в том числе не блещет. Максимум, что может зацепить, это атмосфера, да и то даже в рамках Минска этому месту есть куда расти», — считает пользовательница с ником sugar_darry.

«Да, вы все правильно сказали. Наверное, вы не понимаете. Это очень хороший ресторан с очень интересной едой», — написал Михаил.

«Я туда очень часто хожу, и мне дико все нравится, начиная от интерьера, заканчивая едой. Но, конечно, каждому свое, но я оцениваю этот ресторан на 10/10», — поделилась Наташа.

«Вообще этот ресторан больше про эстетику: там вкусные коктейли, интерьер, а не просто прийти и покушать», — считает Катя.

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