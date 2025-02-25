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Российские военные наказали сослуживца: привязали металлической проволокой к дереву и оставили умирать

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  • 25.02.2025, 9:20
  • 7,576
Российские военные наказали сослуживца: привязали металлической проволокой к дереву и оставили умирать

Так называемую «казнь Бабой Ягой» показали на видео.

В сети появилось видео очередного случая так называемой «казни Бабой Ягой» - метода, который все чаще используют сами российские военные для наказания своих сослуживцев. Двое оккупантов привязали к дереву своего же солдата, используя толстую металлическую проволоку, чтобы он не имел шансов освободиться.

Военнослужащие, которые снимали это, издевательски комментировали ситуацию и запугивали привязанного солдата, предупреждая его, что скоро прилетит украинский дрон, сообщает Цензор.НЕТ.

«Ивана Третьякова, который провинился за отказ идти на мясной штурм, с позывным «Малый» привязали проволокой к дереву. Глаза «Малого» часто смотрят в небо, - не летит ли дрон, ведь он «живец», его жизненный путь уже предрешен», - добавили в публикации.

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