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ISW: Давление на Путина возросло

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  • 25.02.2025, 9:24
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ISW: Давление на Путина возросло

Российскому диктатору будет трудно продолжать войну.

Российский диктатор Владимир Путин намерен продолжать войну до полной капитуляции Украины, чего хочет и большинство россиян. Однако население РФ уже чувствует ухудшение экономической ситуации из-за больших затрат на затяжную кампанию.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что недавние социологические опросы демонстрируют высокий уровень поддержки россиянами войны против Украины до полной капитуляции.

В то же время, жители РФ начинают чувствовать экономические потери через три года войны. Это ставит под сомнение способность Путина продолжать балансировать с подходом «продукты и вооружения» в средне- и долгосрочной перспективе.

«Президент России Владимир Путин пока что остается предан продолжению своей войны в Украине, даже несмотря на рост внутреннего политического и экономического давления. Он не демонстрирует никаких признаков переосмысления своей решимости склонить Украину к капитуляции», - полагают в ISW.

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