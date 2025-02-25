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Житель Жодино принес в обменник 50 евро — и началось

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  • 25.02.2025, 9:40
  • 4,032
Житель Жодино принес в обменник 50 евро — и началось

Милиция, экспертиза, уголовное дело.

Житель Жодино попытался сдать в обменник фальшивую банкноту номиналом 50 евро. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

Во время проведения валютной операции сотрудник банка заподозрил, что купюра может быть подделкой, и вызвал милицию. Прибывшие на место оперативники изъяли купюру.

Экспертиза подтвердила: банкнота фальшивая.

«Все изображения лицевой и оборотной сторон, включая изображение числа «50» и полосовую кинеграмму, нанесены с использованием плоской офсетной печати, что говорит о его подделке», — заключили в ГКСЭ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На допросе мужчина рассказал, что купюру он приобрел у незнакомца и не задумался о том, что она могла быть фальшивой.

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