Золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль, украли за пять минут 25.02.2025, 9:59

Фото: Getty Images

Прокурор в подробностях рассказал, как это было совершено.

Золотой унитаз стоимостью до шести миллионов долларов из Бленхеймского дворца под Оксфордом украли всего за пять минут. Об этом ограблении мировая пресса рассказывала осенью 2019 года, а сейчас в Оксфорде идет суд над соучастниками преступления, на котором прокурор в понедельник в подробностях рассказал, как оно было совершено, пишет Би-би-си.

По словам прокурора Джулиана Кристофера, банда из пяти человек в ночь на 14 сентября на двух автомобилях протаранила ворота Бленхеймского дворца. Затем они выбили окно и проникли в сам дворец.

Затем, выломав унитаз при помощи кувалд, они бросили кувалды на месте преступления и скрылись.

Вся операция заняла у преступников около пяти минут.

Унитаз из золота 750-й пробы (18 карат) не был постоянным предметом интерьера во дворце герцогов Мальборо, где когда-то родился отпрыск этого рода Уинстон Черчилль. Его установили на время, как часть выставки работ итальянского художника-концептуалиста Маурицио Кателлана. Эту свою работу он назвал «Америка».

В то же время совсем бессмысленной безделушкой унитаз тоже не был: он был подсоединен к канализации и находился во вполне рабочем состоянии.

Он простоял во дворце всего два дня, и в рабочее время специально приставленный охранник следил, чтобы никто не воспользовался им по назначению.

Унитаз весил 98 килограммов и был застрахован на шесть миллионов долларов. В виде золотого лома он в то время, в сентябре 2019 года, стоил бы около трех с половиной миллионов долларов.

Именно в лом его, по мнению следствия, и превратили: унитаз так и не нашли, и прокурор Кристофер сказал, что его, вероятно, распилили или разломали на части.

На скамье подсудимых в Оксфордском коронном суде — трое предполагаемых соучастников преступления: 39-летний Майкл Джонс из Оксфорда, 36-летний Фредерик Доу из Виндзора и 41-летний Бора Гючджюк из Лондона.

Джонса следствие обвиняет в соучастии в ограблении дворца, а Доу и владельца ювелирного магазина Гючджюка — в сговоре с целью продажи краденого.

Еще один соучастник, 40-летний Джеймс Шин, в прошлом году признал вину в ограблении и продаже краденого имущества.

Как утверждает сторона обвинения, сообщения, найденные в телефонах Шина, Доу и Гючджюка, доказывают, что они договорились о купле-продаже 20 кг похищенного золота за 25 632 фунта стерлингов (сейчас — примерно 33,6 тысячи долларов) за килограмм, что примерно на три тысячи фунтов дешевле тогдашней рыночной цены.

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