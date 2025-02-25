ЕС предложил Украине свое соглашение по редкоземельным ископаемым 25.02.2025, 10:06

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Оно должно быть выгоднее американского.

Европейский Союз предложил Украине собственное соглашение по использованию редкоземельных материалов. Оно должно быть выгоднее американского предложения.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне, сообщает Politico.

«Двадцать один из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», - рассказал Сежурне.

При этом он отметил: «Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать заключения взаимовыгодного соглашения».

Детали европейского соглашения пока не известны.

Соглашение между Украиной и США

Вашингтон предложил Украине соглашение по редкоземельным металлам, которое предусматривало создание фонда на 500 млрд долларов. США должны были бы получить экономические и управленческие права в нем, а доходы от продажи ресурсов использовались бы как способ «возмещения» американской помощи. Президент Владимир Зеленский отметил, что объем поддержки составил 100 млрд долларов и она не может считаться долгом.

Вчера вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что команды Украины и Соединенных Штатов Америки находятся на завершающей стадии переговоров по редкоземельным металлам.

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