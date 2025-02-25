Утром в Минске остановились ряд маршрутов трамваев и троллейбусов
- 25.02.2025, 10:08
Транспортники рассказали, что случилось.
Утром 25 февраля в Минске остановились некоторые маршруты трамваев и троллейбусов. Причина — отсутствие напряжения, сообщили в «Минсктрансе».
С 8.47 остановилось движение трамваев маршрутов № 1, 5, 6, 11 в обоих направлениях и троллейбусов маршрутов № 29, 37, 38, 42, 46, 53, 61 по улицам Филимонова, Кедышко, Кнорина, Кузьмы Чорного, Мирошниченко, Калиновского, Логойскому тракту, бульвару Толбухина.
Движение троллейбусов маршрутов № 46, 53 организовано до ДС «Карастояновой», маршрутов № 29, 37, 38 до РК Академическая.
Движение трамваев № 5 организовано до РК З. Бядули, № 1, 6, 11 до ДС «Озеро». Организован временный автобусный маршрут № 906 «ДС Карбышева — Красная».