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Утром в Минске остановились ряд маршрутов трамваев и троллейбусов

  • 25.02.2025, 10:08
Утром в Минске остановились ряд маршрутов трамваев и троллейбусов

Транспортники рассказали, что случилось.

Утром 25 февраля в Минске остановились некоторые маршруты трамваев и троллейбусов. Причина — отсутствие напряжения, сообщили в «Минсктрансе».

С 8.47 остановилось движение трамваев маршрутов № 1, 5, 6, 11 в обоих направлениях и троллейбусов маршрутов № 29, 37, 38, 42, 46, 53, 61 по улицам Филимонова, Кедышко, Кнорина, Кузьмы Чорного, Мирошниченко, Калиновского, Логойскому тракту, бульвару Толбухина.

Движение троллейбусов маршрутов № 46, 53 организовано до ДС «Карастояновой», маршрутов № 29, 37, 38 до РК Академическая.

Движение трамваев № 5 организовано до РК З. Бядули, № 1, 6, 11 до ДС «Озеро». Организован временный автобусный маршрут № 906 «ДС Карбышева — Красная».

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