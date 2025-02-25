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На концерте певицы-путинистки в РФ умерла фанатка

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  • 25.02.2025, 10:17
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На концерте певицы-путинистки в РФ умерла фанатка
Елена Ваенга

Следственный комитет начал проверку.

Российская певица-путинистка Елена Ваенга оказалась в центре скандала - 23 февраля во время ее концерта в Твери скончалась одна из зрительниц. Следственный комитет начал проверку по факту смерти женщины, а росСМИ раскрывают детали и выдвигают частные версии, пишет «Главред».

71-летняя Тамара вместе с подругой посетила концерт Ваенги в одном из местных дворцов культуры. Во время антракта обе женщины почувствовали себя плохо, Тамара при выходе из зала потеряла сознание.

В зале был врач-кардиолог который оказывал первую помощь до приезда скорой. Машина прибыла через 9 минут после вызова, однако медики лишь констатировали смерть.

Очевидцы предполагают, что женщине могло стать плохо из-за духоты в зале, на которую жаловались многие зрители. Администрация дворца утверждает, что температурный режим соответствовал норме.

После смерти зрительницы Елена Ваенга прервала концерт со словами: «Не могу петь, когда в фойе человек лежит». Это единственный комментарий путинистки об этой ситуации.

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