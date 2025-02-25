Известный белорусский бизнесмен ищет «личного ассистента», но обслуживать придется всю семью 12 25.02.2025, 10:24

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Александр Матвейчев

Какая зарплата за кучу обязанностей?

Белорусский предприниматель и блогер Александр Матвейчев опубликовал вакансию «личного ассистента» — сотрудник должен «повышать эффективность жизни» бизнесмена (а заодно и всей семьи) и «делать ее еще лучше». Зарплату обещают до 3000 рублей в месяц, но и обязанностей предстоит выполнять немало, пишет «Зеркало».

Александр Матвейчев — белорусский бизнесмен российского происхождения, собственник крупного интернет-магазина PNEVMOTEH по продаже компрессорного, пневматического и строительного оборудования. В своих соцсетях он также называет себя наставником, который делится «бесплатной пользой для предпринимателей, собственников бизнеса, будущих стартаперов».

Матвейчев ищет личного ассистента на полную занятость по графику 5/2, 8 часов в день. Формат работы — удаленный, гибридный или разъездной. Возможны командировки.

«Главная цель — повышать эффективность жизни Александра и делать ее еще лучше», — говорится в описании.

Уточняется, что темп работы «динамичный», график — «гибкий с высокой степенью ответственности». От соискателя требуется опыт работы 3−6 лет. Также требуются юридическая грамотность, «проактивность: предвосхищать задачи, а не ждать инструкций», владение iPhone, умение пользоваться ChatGPT и Excel/Google Sheets для ведения отчетности и множество других навыков.

Взамен работодатель предлагает служебную СИМ-карту, доступ к платной версии ChatGPT и сервису i-Concierge, возможность посещать конференции и образовательные мероприятия, доступ к обучению, оплату такси, «поддержку и заботу», а также «работу в команде с лучшими специалистами на рынке». Зарплата — от 1500 до 3000 рублей на руки.

Что же потребуется делать за эти деньги?

Обязанностей несколько десятков, в том числе личные поручения бизнесмена, поддержка его семьи, организация поездок и мероприятий, административные задачи, коммуникация и координация, а также работа с соцсетями.

Вот лишь некоторые из задач: организация досуга Матвейчева, бронирование ресторанов, покупка билетов и подарков, а также контроль бытовых вопросов, включая ремонт, химчистку и медицинские записи. Необходимо заказывать товары, разбирать гардероб, подготавливать чемодан перед поездками и организовывать свидания. Также нужна «коммуникация с супругой по личным вопросам», включая заказы, оплату услуг и планирование праздников.

То же самое касается и семьи предпринимателя: нужно водить старшего сына на кружки и в сад, искать и организовывать активности для детей и даже записывать домочадцев к врачам.

«Все эти пункты не означают, что это нужно делать каждый день!» — уточняет вакансия.

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