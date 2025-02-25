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Дрон ВСУ уничтожил редкую установку РФ из состава «С-300»

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  • 25.02.2025, 10:28
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Дрон ВСУ уничтожил редкую установку РФ из состава «С-300»

А также ликвидировал оккупантов, которые пришли посмотреть на пожар.

На Запорожском направлении ударный дрон ВСУ уничтожил редкую пусковую установку «9А83М», входящую в состав комплекса «С-300» РФ.

Украинские паблики сообщают, что событие произошло вчера, 24 февраля, в тылу врага на Запорожском направлении.

Один дрон наносил удар, а второй приземлился рядом и наблюдал за происходящим.

Самое интересное, что двое оккупантов из обслуживающего персонала решили подойти поближе и посмотреть на пожар.

В итоге они отправились на концерт к Кобзону, информирует ресурс On the Frontlines of News.

9А83М - это самоходная пусковая установка из состава ЗРС «С-300». Она разрабатывалась во времена СССР и была введена в эксплуатацию в 1983 году. Всего было выпущено более тысячи единиц. Пусковая установка предназначена для подготовки и запуска сразу четырех ракет.

Подготовка ракет к запуску выполняется по команде от многоканальной станции наведения ракет «9С32». Установка способна вести огонь двумя из четырех ракет с интервалом в 1-2 секунды. Во время работы 9А83М происходит постоянный обмен информацией с 9С32, анализируется целеуказание и отображается положение цели в зоне поражения. Установка передвигается на гусеничном шасси. На вооружении установка состоит только у России, Украины и Беларуси.

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