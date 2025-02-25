Макрон допустил окончание боев в Украине через несколько недель 6 25.02.2025, 10:30

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Эммануэль Макрон

Президент Франции сделал заявление после встречи с главой Белого дома в Вашингтоне.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение американского лидера Дональда Трампа начать переговоры с Россией по Украине.

«У президента Трампа есть веские причины возобновить контакты с президентом [РФ Владимиром] Путиным», — сказал Макрон после встречи с главой Белого дома в Вашингтоне.

Он отметил, что с приходом новой администрации США произошли «большие перемены» и «наступил новый контекст».

По его словам, все хотят «быстрой сделки [по завершению войны], но не хрупкой». При этом Макрон допустил, что боевые действия могут завершиться в течение ближайших нескольких недель. «Я надеюсь на это», — отметил он.

Вместе с тем французский президент напомнил, что предшественники Трампа еще в 2014 году, когда Россия спровоцировала войну в Донбассе, вели мирные переговоры с российским президентом и заключили минские соглашения.

«Но из-за отсутствия гарантий, и особенно гарантий безопасности, президент Путин нарушил этот мир», — сказал Макрон.

Он отметил, что «быть сильным и обладать потенциалом сдерживания — это единственный способ быть уверенным, что к вам будут относиться с уважением».

По его словам, 30 стран готовы участвовать в обеспечении безопасности Украины, но им потребуется поддержка США.

Трамп, в свою очередь, также допустил, что война в Украине может закончиться в течение нескольких недель, «если мы будем умны».

«Если не будем умны, это будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать», — сказал американский президент.

Он добавил, что не хочет допускать дальнейшей эскалации конфликта и начала третьей мировой войны.

«Наступит момент, когда война уже не ограничится этими двумя странами. В нее будут вовлечены другие страны. И это действительно может привести к очень большой войне — третьей мировой войне. Мы не позволим этому случиться», — сказал Трамп.

Он отметил, что Путин не возражает против отправки в Украину европейских миротворцев после окончания боевых действий. «Я задавал ему этот вопрос. <…> Я спрашивал его конкретно об этом. У него с этим нет проблем», — сказал Трамп.

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