Удобная коалиция в непростое время Анна Розэ, «Радио Свобода»

25.02.2025, 10:58

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Что ждет Германию при Фридрихе Мерце?

После выборов в бундестаг их победитель, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, исключил сотрудничество с крайне правой партией «Альтернатива для Германии».

В выборах в бундестаг на этот раз участвовало рекордное количество избирателей – 59,2 миллиона человек, или 83,5%. Такая активность зафиксирована впервые после объединения Германии в 1990 году. На нынешних выборах речь шла о том, придут ли к власти крайне правые. Официальный результат голосования стал известен только глубокой ночью.

До последнего момента было неясно, пройдет ли в бундестаг новая партия – Союз Сары Вагенкнехт, стоявшая на границе пятипроцентного барьера. Лишь окончательный подсчет и проверка голосов показали: в новом составе парламента будут лишь пять политических сил. Ими стали консервативный правоцентристский блок ХДС/ХСС, набравший 28,52% голосов, право-популистская партия «Альтернатива для Германии», получившая 20,8%, Социал-демократическая партия с 16,41% голосов, «Союз 90-х/Зеленые», набравший 11,61%, и Левая партия, неожиданно для всех достигшая отметки 8,77%.

Новый состав бундестага (количество депутатских кресел у каждой партии):

🇩🇪 German election 2025



The conservative CDU and far-right AfD are celebrating this morning, while the center-left SPD is reeling following their worst result in well over a century.



Here are the winners and losers of the night 👇https://t.co/aBzdVYcDtp pic.twitter.com/bGNN8OmLFr — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 24, 2025

Кто с кем?

Лидер консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц в начале предвыборной кампании поклялся не брать в рот ни капли алкоголя. Не то чтобы он совсем «завязал», нет. И со здоровьем у 69-летнего политика все в порядке. Как Мерц признался в одном из интервью, «сухую дистанцию» он намерен закончить только 23 февраля – в день своего триумфа, к которому шел, по сути, всю жизнь.

Однако шампанское в Доме Конрада Аденауэра – основном офисе ХДС – стали открывать лишь 24 февраля, на следующий день после выборов. Хотя уже в шесть часов вечера 23-го по результатам экзит-поллов было ясно, что ХДС/ХСС лидирует на выборах. Но окончательно говорить о триумфе было рано: ключевым вопросом стал состав возможной будущей правительственной коалиции. Из демократических сил только экономически либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) была бы идеальным партнером для победителей выборов.

Но по мере того, как приходили новые результаты, стало ясно, что СвДП во главе с Кристианом Линднером, бывшим министром финансов при социал-демократическом канцлере Олафе Шольце, в парламент не проходит: ее результат застыл под отметкой 5%. Оппоненты Линднера могут говорить о своего рода возмездии: ведь именно конфликт Линднера с Шольцем и отставка лидера СвДП с поста министра сташла, по сути, причиной развала прежней «светофорной» коалиции свободных демократов, социал-демократов и «зеленых».

Возможность сотрудничества с крайне правыми изначально полностью исключили все демократические силы Германии. В конце января Мерц, судя по всему, запустил пробный шар, чтобы протестировать своих соратников и граждан ФРГ: во время парламентского голосования о возможности изменения миграционной политики он согласился учесть голоса депутатов «Альтернативы для Германии», подчеркнув, что главное – результат, а не то, как он получен. Однако даже многие христианские демократы ополчились на своего лидера, по городам Германии прокатились многотысячные демонстрации протеста.

Фридрих Мерц понял, что эксперименты не приветствуются, и единственным выходом для образования стабильного правительства останется коалиция с СДПГ. Подобное мнение ранее высказал в интервью Радио Свобода видный немецкий политолог Херфрид Мюнклер. По словам эксперта, только стабильные отношения в исполнительной власти помогут избежать очередного правительственного коллапса и взрывного подъема популярности «Альтернативы для Германии».

Уже поздно ночью глава были подсчитаны голоса в последнем округе. Выяснилось, что Союз Сары Вагенкнехт тоже не прошел в бундестаг, недобрав какие-то доли процента. Что и с кем выпил Мерц 24 февраля 2025 года, история умалчивает.

Проигравшие победители

За круглым столом на телеканале ARD лидер «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель до последнего воинственно уверяла всех, что ХДС/ХСС будет вынужден вступить с ее партией в правительственную коалицию. Ее не остановила даже филиппика Фридриха Мерца, использовавшего все свое риторическое искусство, чтобы дать понять Вайдель, ее соратникам и сторонникам, что их мечты об участии в формировании кабинета неуместны.

«Ваша партия не решает проблемы, она живет за счет проблем. Вы и не хотите их решать, вы используете их для своего успеха», – гремел Мерц. «Вы должны будете рано или поздно признать, что без АдГ вы не сможете руководить Германией. Именно наша партия получила народный мандат. Когда из-за постоянных споров разрушится очередная коалиция, вы вынуждены будете вступить с нами в переговоры и признать народный выбор», – парировала Вайдель.

Несмотря на то, что АдГ заняла второе место на выборах, удвоив свой результат, достигнутый в 2021 году, а в землях бывшей ГДР стала абсолютным лидером, она будет вынуждена занять кресла оппозиции в бундестаге и не сможет влиять на политику ФРГ в составе исполнительной власти. Но в одном Алис Вайдель совершенно права. Некогда главные политические силы Германии – христианские демократы и социал-демократы – потеряли прежнее доверие избирателей. Несмотря на то, что блок ХДС/ХСС занял первое место на выборах, обе входящие в него партии лишь ненамного улучшили свой провальный результат 2021 года (24,2% голосов), даже не перейдя 30-процентную отметку, которая постоянно фигурировала в предварительных рейтингах. Поэтому на лицах однопартийцев Мерца была скорее печаль, чем радость.

Свидетельством падения популярности блока ХДС/ХСС стало и то, что он привлек меньше избирателей, не голосовавших на прошлых выборах, чем АдГ. За нее отдало свои голоса более двух миллионов новых избирателей, а за консервативный блок – на миллион меньше. К падению популярности ХДС/ХСС, согласно анализу и опросам института Infratest dimap, привела комбинация различных причин. Это прежде всего неуверенность избирателей из-за тяжелой внутри- и внешнеполитической ситуации, последствия эры Меркель, ошибки нынешних лидеров ХДС и ХСС и конкуренция со стороны правых популистов. Попытки перевербовать избирателей крайне правых, «позаимствовав» у АдГ ее предвыборные темы, привели лишь к укреплению позиций «Альтернативы». Те, кто идет за лозунгами правых популистов, всегда выбирают оригинал, аргументировали политологи.

Результаты выборов в территориальном измерении: в землях бывшей ГДР победила АдГ (голубой цвет), в западных землях - ХДС/ХСС (черный):

Results from Germany's election yesterday. The clearest example of a phantom border.



Not only can you see the clear East-West divide between the former FDR and GDR, but Berlin too also remains divided between East and West.



Source: https://t.co/H802kMxybg pic.twitter.com/NmjNPiou0M — Brilliant Maps (@BrilliantMaps) February 24, 2025

Между тем «Альтернатива для Германии» зафиксировала и приток традиционных избирателей СДПГ. По данным соцопросов, именно к ней перешли представители рабочего класса. Как и ожидалось, Социал-демократическая партия Германии была вынуждена довольствоваться третьим местом, показав на выборах наихудший результат с начала образования ФРГ в 1949 году. Причиной стала политика «светофорной коалиции» под руководством Олафа Шольца, критикуемого за неспособность находить компромиссы. В его защиту можно сказать, что он стал лидером коалиции трудносовместимых партнеров в очень трудное время.

Наказания и награды от избирателей

Все три партии, участвовавшие в прежней правительственной коалиции, были наказаны избирателями за нескоординированную политику и ожидаемо потеряли голоса. «Союз 90-х/Зеленые» хотя и вышел на четвертое место, все же его результат на 3% хуже, чем на прошлых выборах. Явно расстроенный этим министр экономики и вице-канцлер прежней коалиции Роберт Хабек, который с начала выборов активно провозглашал свою готовность стать новым канцлером ФРГ, утром объявил о том, что не претендует на руководящие роли в партии.

За поражение свободных демократов наблюдатели однозначно возлагают вину на их лидера Кристиана Линдера. Талантливый политик, приведший эту партию в бундестаг на прошлых выборах, стал причиной ее поражения на нынешних. Набрав 4,33% голосов, СвДП ухудшила свой результат на 7%. Незадолго до полуночи Линднер написал в соцсети Х, что слагает с себя партийные полномочия и уходит из политики.

Неожиданностью выборов стал результат Левой партии, набравшей 8,77% голосов. Это почти на четыре процента больше, чем на предыдущих выборах. По результатам опросов, эта наследница восточногерманских коммунистов буквально две недели назад даже не проходила в бундестаг. Подъему популярности Левой партии, по словам ее главного кандидата Хайди Райхиннек, способствовала новая стратегия и упорная работа с избирателями. Новый импульс партия получила также на фоне протестов против «Альтернативы для Германии». Сам того не желая, своей неудачной попыткой протестировать сотрудничество с АдГ Фридрих Мерц способствовал возрождению наследницы коммунистов, укорененной в антифашистском движении.

В повышении ее популярности большую роль сыграла и Хайди Райхиннек. Две ее пламенные речи в бундестаге, направленные против АдГ, в которых депутат призывала все демократические силы дать организованный отпор «неофашистам», стали хитом соцсетей. Именно благодаря присутствию Райхиннек на таких платформах как Тик-Ток, Левой партии в последние недели перед выборами удалось привлечь молодых избирателей.

Несмотря на то, что Союз Сары Вагенкнехт не достиг границы в 5% голосов, которая необходима для входа в парламент, он ожидаемо получил высокие результаты в восточных землях. В любом случае и после выборов в бундестаг эта партия будет играть большую роль. Тем не менее, многие наблюдатели отмечают, что ее зенит уже пройден, так как главная тема – борьба против поставок оружия и за мир в Украине, которая сделала ССВ популярным, в связи с недавним развитием внешнеполитических событий стала не так актуальна.

Легче, но все равно трудно

Социал-демократы поздравили Фридриха Мерца с победой еще до закрытия избирательных участков. Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш подчеркнул, что блок ХДС/ХСС «получил задание сформировать правительственный кабинет». По благожелательной реакции Мерца на выступления Шольца во время круглого стола на канале ARD было ясно, что он старается снизить риторический накал избирательной кампании и облегчить возможность начать переговоры о большой коалиции. Мерц и Шольц, несмотря на различия партийных программ, остаются признанными демократами и относятся друг к другу с большим уважением, как это было видно и во время предшествовавших выборам теледуэлей. Оба подчеркивали, что их объединяет главная цель – сохранить в Германии демократическую систему за счет образования стабильного правительства. Ведь, по мнению политиков и экспертов, слабость расколотых демократических партий может привести к тому, что выборы 2029 года пройдут уже полностью под знаком АдГ.

Хотя Шольц не высказался о своей роли в будущем кабинете, многие наблюдатели исходят из того, что он не получит в нем никакого кресла. Настроение в офисе СДПГ – Доме Вилли Брандта, где традиционно проходит избирательная вечеринка, было подавленным, несмотря на перспективы участия в правительстве. Уже сейчас раздаются упреки руководству партии, которая не выставила кандидатом в канцлеры успешного и харизматичного министра обороны Бориса Писториуса. Впрочем, часть социал-демократов склоняется к тому, что Шольц, несмотря на свои ошибки на посту канцлера, достойно представил партию в предвыборной гонке.

На заседании правления СДПГ, которое длилось чуть ли не полуночи, лидером фракции в бундестаге был избран сопредседатель партии 47-летний Ларс Клингбайль. Социал-демократы, по всей видимости, настроены на изменение возрастного состава правления и смещение акцентов к центру и правому крылу внутри партии. Это должно облегчить как коалиционные переговоры, так и сосуществование с консервативным блоком в будущем кабинете министров.

Фридрих Мерц заявил после выборов, что будет стараться сформировать его до Пасхи в Германии, которая в этом году приходится на 20 апреля. Лидер ХДС подчеркнул важность быстрого образования правительства для того, чтобы сделать Германию дееспособной для переговоров на международном уровне. И Мерц, и Шольц подчеркнули, что Германия должна снова обрести лидерство в Европе и противостоять как угрозе развала НАТО, так и возможности «гнилого мира» с Россией, который, по убеждению обоих, приведет только к недолгой передышке и будет залогом новых конфликтов.

Мерц указал на то, что тревожные сигналы из США, свидетельствующие о разрушении прежних трансатлантических связей, не оставляют Германии иного выбора, кроме как укреплять свою обороноспособность вместе с другими странами Европы. «Наш фокус должен быть настроен на европейскую солидарность», – отметил Мерц, указав на важность сплочения стран Евросоюза перед предстоящим в июне саммитом НАТО. Быстрое формирование правительства необходимо и для координации помощи Украине, подчеркнул Мерц, не преминув заметить, что уходящее правительство недостаточно помогало Украине, «иначе бы война не длилась три года».

Шольц, который продолжит исполнять обязанности канцлера до приведения к присяге нового правительства, пообещал сделать приоритетом поддержку Украины, подчеркнув неприемлемость заявлений о нелигитимности президента Зеленского. Оба лидера, однако, не раскрыли своих взглядов на то, как Германия и Европа собираются гарантировать безопасность Украины. На вопрос ведущего круглого стола о возможном участии бундесвера в поддержании перемирия Шольц попросил не делать «четвертого шага перед первым» в ситуации, когда не известно, когда и на каких условиях начнутся мирные переговоры. Однако Мерц и Шольц подчеркнули, что для Германии они возможны только при участии Украины и Европы.

В вопросах внешней политики СДПГ и ХДС/ХСС разногласий точно не будет. Однако большой конфликтный потенциал может открыться в области экономической и социальной политики. В ходе избирательной кампании эти две темы были полностью вытеснены из дискуссии миграционным вопросом. Крен в сторону миграции, как считают опрошенные Радио Свобода эксперты, был искусственно вызван АдГ, в то время как другие партии поддались на эту приманку и предпочли избегать дебатов на темы, которые могли бы повредить их имиджу.

Тем не менее ожидается, что основная проблема, которая привела к расколу коалиции, будет решена без особых споров. Речь идет об отмене конституционно закрепленного «долгового тормоза», который препятствует превышению границы бюджетной задолженности, а тем самым и государственным займам для кредитования текущих расходов. Среди них – и средства для помощи Украине, и инвестиционные вливания в экономику страны, и расходы на инфраструктурные проекты, и финансирование социальной сферы.

Именно эта область расходов представляется социал-демократам наиболее важной статьей бюджета. СДПГ заложила в своей программе повышение минимальной заработной платы, реформирование пенсионного обеспечения, сферы здравоохранения и увеличение различных социальных выплат. Правоцентристский блок, напротив, наметил своей целью экономию средств за счет уменьшения социальных расходов. В то время как СДПГ видит источником финансовых поступлений повышение налогов на высокие доходы, ХДС/ХСС стремятся избежать ущемления зажиточной категории населения.

Исходя из этих противоречий, можно констатировать, что беспроблемным сосуществование двух политических сил в большой коалиции точно не будет. Однако СДПГ и ХДС/ХСС уже три раза говорили друг другу «да», и их союз всегда оказывался крепким. Поэтому и на этот раз оптимизм оправдан.

Анна Розэ, «Радио Свобода»

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