«Полчаса потеряли на «беседу» на паспортном контроле» 2 25.02.2025, 10:44

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иллюстративное фото

Что происходит на границе Беларуси с ЕС.

За первые полтора месяца 2025 года на границе Беларуси задержали несколько десятков человек.

Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

В одном из приграничных чатов белоруска рассказала, что 24 февраля ее вызвали на допрос при выезде из страны в Литву. Силовики требовали показать иностранные документы, с которыми она собирается пересекать литовскую границу:

«24.02. 12.05 — граница BY. 12.20 — таможня забрали декларацию (одно окошко на два красных канала). 12.50 — паспортный + «беседа». 13.20 — выехали из РБ. 13.30 — паспортный LT. 13.55 — выехали с таможни. Итого: 1 час 50 минут на обе границы. P.S. Полчаса потеряли на «беседу» на паспортном у белорусов, так бы было быстрее».

У белоруски спросили, почему ее вызвали на беседу. Вот что она ответила:

«Требовали показать документы, с которыми собираемся пересекать литовскую границу. На просьбу обосновать требование, ничего конкретного не сказали. И отвели на беседу к начальнику смены…».

«Потрепали [нервы] знатно. Основная их тактика — запугивать, «да мы вас сейчас». Ни номер статьи, ни какой закон, почему требуют показать [иностранные документы], они не смогли назвать».

«Выпустили [из Беларуси], не показывали ничего».

В основном допросы устраивают на въезде в Беларусь. Именно о них чаще всего пишут в приграничных чатах, причем завуалированно, называя допросы разными словами:

«РП — РБ (польское время). 09.38 — паспортный РП. 09.48 — у шлагбаума РБ (впереди 1 автобус). С 10.20 до 10.30 — паспортный РБ. До 11.40 зависли на опросе».

«РП — РБ. Прибыли к границе в 00.02 18.02 по польскому времени. Перед нами 1 рейсовый, 1 нерейсовый и 2 маленьких буса, стояли пару часов без движения, в 06.48 по белорусскому времени выехали от беларуского шлагбаума. Паспортный контроль на бел. стороне на улице около будки. Кого-то от будки забирали на беседу, но вернулись быстро. Итого прохождение границы: 4 часа 46 минут».

«РП — РБ, 18.02.2025. Выезд из Варшавы в 16.30. В 20.30 прошли паспортный контроль РП. В 23.30 прошли контроль в РБ. Некоторых вызвали на беседу, ждали минут 40. Отъехали в 00.10. Время польское».

«РП — РБ, 20.02. В 11.50 прошли поляков. В 13.30 прошли РБ и ждем 2 человек с беседы. 1 человека сняли. 14.00 — выезд с границы. Итого: 2 часа 40 минут».

«Вильнюс — Минск [21 февраля]. 07.17 — граница. 07.40 — нейтралка. Дальше время РБ. В 08.54 поехали к паспортному. В 09.30 прошли паспортный, но 1 пассажира держит таможня, в итоге после получасовых мучений вообще решили снять пассажира с автобуса. В 10.01 выехали с границы».

«РП — РБ, время белорусское [22 февраля]. 02.15 — зашли на паспортный контроль к полякам. 08.30 — зашли к белорусам, все очень тщательно смотрят, у многих ручной досмотр, пол-автобуса на беседу. 11.00 — вот-вот сейчас должны отъехать. Обе границы — 11 часов».

«РП — РБ (время польское). Выезд из Варшавы в 22.00. Прошли паспортный РП в 01.50. Приехали на паспортный РБ в 05.30. Прошли паспортный РБ в 06.30. Ждем людей с беседы. Выехали с границы в 07.35. Приехали в Минск в 11.50».

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